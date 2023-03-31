2024總統大選將至，立委選舉也備受矚目！國民黨桃園市議員詹江村昨(30)日自曝，在桃園市第一選舉區，他在國民黨4個可能候選人的民調中些微領先，但4人若與民進黨可能推出的候選人鄭運鵬的對比民調，幾乎都落後約18%。詹江村坦言，這個選區對國民黨來說算是非常艱困。

鄭運鵬20日已完成民進黨黨內初選領表登記，爭取桃園市第一選區立委，力拚連任，至於國民黨部分，除了國民黨桃園市議員牛煦庭1日也已宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，詹江村及前議員褚春來也傳出有意參選。詹江村昨在臉書指出，國民黨4個可能的候選人，包括他、褚春來、牛煦庭或陳文吉，他的民調些微領先其他人暫居第一，但他說詳細數據看黨部或者相關人士那邊，是否願意公告。

不過，詹江村坦言，國民黨4個可能的候選人與鄭運鵬的對比民調，幾乎都一樣落後大約18%。詹江村說其原因或許可能跟鄭運鵬剛選完市長有關，也可能因為國民黨可能候選人都還沒有大幅競選動作有關，「不管如何，這一個選區對國民黨來說，其實也算是非常艱困的一個選區」。

2020年桃園市第一選舉區立委選舉，當時鄭運鵬以10萬4735票、46.12%得票率當選，當時國民黨派出的陳根德拿到9萬7787票，得票率43.05%。