和潤2022年營運成果，去年合併承作金額1783億元，穩健成長，年增19%；其中台灣1510億元，年增20%；大陸273億元，年增13%。去年合併稅後淨利40.7億元，持續穩定提升，年增15%，年度EPS升至7.04元。

去年合併應收帳款淨額增加近500億元，和潤應收帳款淨額年增350億元。和潤去年延滯率略升至0.87%，兩岸延滯狀況都有微幅上揚，最主要還是大陸啟動較嚴謹疫情封控管理，而大陸在去年12月全面解封，但仍受到景氣因素，還款仍尚未順利；台灣則受到產品因素所拖累。

和潤前2月營收42.43億元，年增25.33%，並且連3個月營收居21億元以上水準。以兩岸市場來論，目前營收成長台灣力道較大陸大，台灣增約20-25%，而大陸則以15-20%或是10-15%區間成長。大陸市場受惠去年基期相對低，大陸目前業績狀況得宜，整體營收優於公司內部預期；而台灣市場，目前業績狀況仍有戲，但下半年以穩定保守看待，因這一年來台灣升息態勢明顯，公司也評估會調升產品價格，但受到升息且大環境不明朗，展望以保守看待。

去年受到晶片短缺影響，交車受阻，而今年窘境可望逐步緩解，加上疫情問題緩解，和泰車(2207)預估今年新車銷售成長5%幅度樂觀看法，不過和潤承作也不單僅新車，且去年和潤新車產品結構下降，對於今年新車市場當然也樂觀其成，除了新車以外的產品，和潤目標鞏固較去年更好的狀況。

今年子公司iRent狀況，先前受到個資問題，不過在政府、社會監督下，也迅速做出相關因應措施，目前已逐步恢復正常，今年前兩個月營運狀況良好，後續受到今年假期多，加上解封後對車輛需求增加，營運也持續展開擴增計畫，iRent現況將往正向發展。

和潤電能為和泰集團主攻綠電事業，三大業務創能(太陽能)、儲能(AFC)、用能(充電樁)，創能案子持續進行中；儲能也積極參與中，第一個自建儲能案場將在5月開出，其他參與儲能也陸續進行中；用能優勢在於集團資源整合，特別是Toyota、LEXUS在台市占率高，後續對充電樁的需求也將水漲船高，相關案場也逐步興建。