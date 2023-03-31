將來銀行為股東結構最多元的純網銀，以中華電持股41.9％最多、兆豐銀持股25.1％居次，新光集團旗下新壽、新光銀、新保、大台北瓦斯合計持股14％，全聯實業持股9.9％、開發金旗下凱基銀持股7％、關貿則持股2.1％。

將來銀行總經理許柏林指出，今年首要任務在於展開更多元產品線，除了房貸外，團隊也已全力投入於聯貸參貸及外匯等業務規畫，以提升對客戶服務及擴大銀行資產規模，達成健全體質、提升獲利目標。

為提供房貸客戶全新體驗，將來銀行首波計畫推出限量500名的「預約制」專案，新購屋及轉貸皆適用。參與預約的客戶除可優先體驗線上申辦房屋貸款的極端便利外，符合條件者不論貸款金額高低，皆能享受2.06％優惠利率，成功撥款後還能獲得其他優惠及回饋。

將來銀行表示，最快將在4月底公布專案細節，除了前述極具競爭力的定價外，還會提供多元回饋。此外，為歡慶全面開業滿週年，將來銀行4～6月亦將推出高達5％存款與支付的強利優惠組合。

將來銀行表示，活動期間客戶可享最長90天、最高5％的活儲利率與最高5％的刷卡回饋，總價值近1400元。既有客戶可繼續享受最高5％的刷卡回饋，推薦好友開戶除可獲得100N點獎勵外，亦可獲得最長90天、最高5％的活儲利率。

同時，將來銀行將「加倍奉還」存款利息，存戶不分新舊戶均享活儲20萬以下1.5％優利，高於20萬也享有1％優利，且無其他條件或限制，打破一般銀行將客戶分級模式。將來銀行表示，即將推出的房貸也將循相同的「普惠金融」理念，嘉惠大眾。