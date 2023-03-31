美律近年除整合電聲、軟體、無線與電池四大關鍵核心技術，更致力於視訊會議設備及車用等新事業體的發展，市場上已漸傳佳績，2021年起更耗資三億新建全球研發總部，目前已於台中正式啟用。

美律挾帶在電聲技術成熟的優勢，積極投入新產品與新市場發展，跨入汽車電子進軍車用市場，其中麥克風及汽車喇叭皆已成功打入車用市場，獲得亞洲市場車用客戶生意，亦持續接觸歐美市場車用客戶，希望能在2024年切入歐洲的車用供應鏈。

美律第一季因傳統淡季，預估營收將呈現季衰退，但因去年同期仍有晶片短缺及越南深圳疫情影響產能之因素，故將比去年同期明顯增長。就全年來說，美律預計今年營收會逐季成長，第二季會比第一季成長，且第三季會比第二季大幅成長，第四季也有機會再比第三季成長或是持平。

在人才佈局上，美律表隨著客戶的多元化，近年在軟硬體上均有十足進步，研發總部無響室、混響室等設備之俱全堪稱業界之最，更為了新市場成立車用等團隊。人資長郭佩姍指出，美律對於技術與人才培養非常重視，多年來與大學合作電聲碩士學程，成立電聲實驗室，提供科技人才培育金等各項培育方案，期待具有國際觀的理工科學子能加入，成為新一代的電聲新秀。