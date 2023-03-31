交通部指出，在去(111)年10月27日完成舉辦台灣新車安全評等首撞見證活動後，針對首批二車型(TOYOTA Corolla Cross及TOYOTA RAV4)，執行機構財團法人車輛安全審驗中心已依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」依序執行17項TNCAP主動、被動安全評等試驗後，辦理完成計分轉換星級評等結果。

一、TOYOTA COROLLA CROSS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護85%、兒童保護80%、行人保護82%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，COROLLA CROSS車型整體星級評等為五顆星。

二、TOYOTA RAV4於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護85%、行人保護84%及安全輔助69%，依據星級評等平衡標準，RAV4車型整體星級評等為五顆星。

交通部說明，TNCAP持續秉持著公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，預計今(112)年6月底會繼續公布第2批2車型(TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V)的車輛安全評等結果。後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型之車輛安全資訊，讓購車時有客觀的安全參考依據。