行政院先前依洗錢防制法，指定金管會擔任VASP洗錢防制主管機關，對此已要求國內業者應執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）措施，並持續督導業者落實執行。

近期由於境外虛擬資產交易所破產等事件，各國及相關國際組織已著手研議或採行對虛擬資產業者之監理規範，監理重點包括客戶資產保管、交易公正透明、市場誠信、利益衝突管理及資訊揭露等。各國監理法制規範仍持續發展中。

考量國際監理組織及各國主管機關持續深化對VASP管理趨勢，金管會表示，近期將依洗房法規定，輔以加強業者自律及資訊揭露透明之原則，訂定「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」。

金管會指出，將就VASP相關資訊揭露、商品上下架審查程序、客戶與平台業者資產分離保管、交易公正與透明度、洗錢防制、客戶（消費者）權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理及機構查核等面向，提出管理架構指導原則，以利VASP據以遵循。

在完成上述指導原則訂定後，金管會將洽請VASP業者推動業界自律，由VASP公（協）會依據指導原則訂定自律規範，盼以大型業者帶動小型業者，引導業者強化內部控制，提升客戶權益保障。

由於虛擬資產涉跨部會業務，金管會表示，須與各部會共同協力合作，以強化國內VASP業者自律成熟度及累積管理經驗，並持續蒐集觀察國際組織及各國主管機關監理發展方向，以研擬合適法制規範方向。

金管會表示，鑒於近期國外虛擬資產交易平台陸續發生不法情事，將參考國際監理趨勢提出對國內VASP管理架構的指導原則，以期保障客戶權益。同時，鑑於虛擬資產價格波動大、投機性高，強烈提醒國人買賣虛擬資產務必審慎評估風險。