金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，2021年底宣布開放設立純網保政策，並陸續完成申設及經營相關法規修正，去年8～10月開放業者申設，共有中信網保及福爾摩沙產險2組團隊遞件申請。

為公平、公正辦理純網保申設審查，金管會依據「純網路保險公司審查會設置要點」，邀集6位外部專家學者與3位金管會主管共同組成審查會。其中，福爾摩莎產物保險因未符合法定資格，已於去年12月22日駁回申請。

保險局副局長林志憲表示，純網保審查會就中信網保營運模式可行性、保險商品創新性、管理機制妥適性、預定負責人適格性等面向詳細審查，並召開6次審查會，其中3次為中信網保簡報及面談會議。

林志憲指出，審查會肯定中信網保導入金融科技發起人的加值數據，創新傳統商品行銷方式及服務作業程序，惟考量營運模式穩定性及可行性未臻完整，相關商品創新優勢與利基需再開發，以及財務預測方面亦需補強合理性，經委員提出審查意見、共同決定應予緩議。

林志憲表示，開放設立純網保的目的，在於鼓勵開拓新型營運模式與創新商品發展，而非與現有產險市場進行商品競爭。未來除持續推動保險產業數位發展，並將於今年底依保險市場發展趨勢，再評估開放純網保申設可行性。