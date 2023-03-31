2022年大陸、台灣地區營收比重分別為39.65％、47.63％，毛利率、營業利益率32.41％、15.88％，較上年度33.56％、18.38％下滑。第4季則面臨庫存調整及接單轉弱等挑戰，單季稅後淨利0.47億元，為2年來單季新低。
董事會決議通過2022年擬配發每股5.25元現金股利，股利配發率66.37％，以3月30日收盤價91.90元計算，現金殖利率5.71％。
捷流閥業(4580)2022年合併營收25.50億元，年增6.29％，營業利益4.05億元，年減8.18％，稅後淨利3.33億元，年增5.88％，營收、獲利同創新高；因去年第1季辦理現金增資使得股本膨脹，每股稅後盈餘7.91元。
2022年大陸、台灣地區營收比重分別為39.65％、47.63％，毛利率、營業利益率32.41％、15.88％，較上年度33.56％、18.38％下滑。第4季則面臨庫存調整及接單轉弱等挑戰，單季稅後淨利0.47億元，為2年來單季新低。
董事會決議通過2022年擬配發每股5.25元現金股利，股利配發率66.37％，以3月30日收盤價91.90元計算，現金殖利率5.71％。
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