文字訊息冷冰冰，許多人習慣加上一些符號或顏文字，一名女網友發文表示，有些人很愛在訊息結尾加上連接號「～」，看了會覺得對方態度不屑或不稀罕，好奇詢問網友「到底是什麼意思呢？」大家看了都驚呆「我以為這樣比較親和～」。

一名網友在Dcard發文表示，有些人習慣在訊息結尾加上波浪符號「～」，她看到都會覺得對方不屑或不稀罕；原PO說，自己只有在不高興或不熟的時候才會回「好喔～／了解～／感謝～」。她也好奇問大家，會加「～」是代表什麼意思。

許多網友都認為，訊息結尾加上「～」給人比較輕鬆的感覺，「從來不知道有人會覺得波浪符號不屑，我認為是拉長句尾」、「比較輕、親切吧，怎麼會是不屑？」「我自己是為了緩和，讓語氣不要太凶，加到後來變成一個習慣」、「我就是很愛傳～」。

一名高雄師範大學網友認真回應，「『～』這個符號無關乎情緒，它正確的用法應該是用來連接。至於大家喜歡用它，應該純屬個人習慣，從你的舉例當中，完全看不出有任何不爽之意，如果對方不屑或不爽，字裡行間就會表現出來了，不用透過～來表達。」

根據《重訂標點符號手冊》指出，連接號有「—」和「～」兩種寫法，用於連接時空的起止或數量的多寡，例如「台北～左營」、「1～1.6公斤」。