總統蔡英文29日展開「民主夥伴共榮之旅」，將訪問友邦瓜地馬拉及貝里斯，途中過境美國。蔡在美國時間30日（以下同）於紐約有行程，參觀台灣年輕人在紐約開設的「雲海嚴選柑仔店」及「Win Son Bakery」，途中被問到與駐美大使蕭美琴在車上聊什麼，她也毫不避諱地分享出來。

蕭美琴昨（30）日在臉書在臉書貼出自己跟蔡英文在車上的自拍照，並留言「Welcome to New York!」。有媒體問蔡總統在車上聊了什麼，蔡直言，「我們剛剛在聊什麼？我們在聊染頭髮的事」，記者又追問，是你染還是美琴染？蔡則表示，「後來就決定不染了」，到了美國表現相當親民。

而在蕭美琴PO出這篇文後，副總統賴清德也旋即前來表示，「Team Taiwan台灣加油！」；不過也有網友怒批，「蔡英文在美國有講中華民國四個字？不要丟了中華民國國格」、「做些更有意義的事吧！」、「記得幫我多帶幾條七星，這次機靈點，不要被抓到超買了」。

蔡英文30日行程，參訪了台灣青年林思妤、鄭衍莉在美國紐約所開的「雲海嚴選柑仔店」，裡面出售的是台灣產品跟小物，隨後則到另一位台灣青年經營的Win Son Bakery與青年一同吃早餐及座談。