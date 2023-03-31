周四收盤，道瓊指數漲141.43點或0.43%，收32,859.03點。標普500指數漲23.02點或0.57%，收4,050.83點。那斯達克指數漲87.24點或0.73%，收12,013.47點。費城半導體指數漲51.15點或1.62%，收3,208.26點，創下近一年來新高。

前一日，美光發布的展望令投資人看好晶片業已經觸底，費半指數大漲逾3%。

周四標普500指數11大類股僅金融股收黑，終場跌0.29%。房地產類股漲1.22%，漲幅最大。其次為科技股漲1.14%，給大盤帶來最大的提振。

第一季只剩下一天就結束，科技股本季以來約上漲20%，表現最佳，其次為通訊服務類股漲約18%。那斯達克指數有望創下2020年底以來最大單季漲幅。

拜登政府提出更嚴格、且毋需經過國會批准的規範來強化中型銀行，KBW地區銀行股指數大跌2%。

科技巨頭普遍上漲，僅Alphabet跌0.49%。蘋果漲1%，微軟漲1.26%，亞馬遜漲1.75%，特斯拉漲0.72%，Meta漲1.21%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲2.34%。

接下來投資人將密切關注周五公布的美國2月個人消費支出（PCE）價格指數。1月份的數據顯示美國消費者支出激增。

三位聯準會官員表示仍有可能進一步升息以降低通膨。其中兩位表示銀行業的問題可能給經濟帶來足夠的阻力。聯邦基金期貨交易員目前預期聯準會在5月會議上升息25個基點的可能性增至55%。

紐約證券交易所上漲與下跌股比為2.70：1；那斯達克交易所上漲與下跌股比為1.18：1。

標普500指數成分股有8檔創下52周新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有63檔創新高、151檔創新低。

美國交易所成交量總計為103.6億股，過去20日均量為126.8億股。