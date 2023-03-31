中嘉2018年交易案通過時，由於前手私募基金留下的高槓桿結構，國家通訊傳播委員會(NCC)要求新股東於5年內還款100億元，中嘉集團用4年時間就提前達成目標；同時，也沒有因此減少資本支出的規畫。過去4年來，每年都投入約十多億元資本支出，超額、超前達成承諾目標，包含承諾3年內備妥5萬台4K機上盒，至今已鋪設近20萬台，且還有14萬台等待到貨；全區100% 1G寬頻上網覆蓋率，並且於2021年即推出10G速率的產品；光纖網路涵蓋率於2020年底已達到承諾比例，並逐年提高中；每一光節點服務家戶數，於交易完成後第二年即達成。
《科技》超額又超前！中嘉完成承諾NCC事項
泓策創投入主中嘉集團，四年來將所有盈餘全數投入在網路建設及品質的提升、優化消費者體驗及改善公司財務結構，反映出長期推動產業轉型的經營決心，並提前達成國家通訊傳播委員會(NCC)所要求之交易附負擔及承諾事項的履行。
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