六福村狒狒脫逃後遭獵人射擊後死亡，引發外界議題，林務局表示，經歷此次事件，已研議修正野生動物保育法第37條及第51條，加重未妥善管理保育類野生動物致發生逸失的飼主罰則，除了提高動物逸失罰金，發生逸失導致主管機關協助圍捕所衍生的費用，也將由飼主負擔。林務局將修正「保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法」，要求飼主應完善防逃設備，如設備不符合標準者，可處6萬至30萬元罰鍰；也將依野保法公告應註記的動物種類及註記方式，以強化保育類野生動物個體管理。

農委會林務局局長林華慶表示，過去動物園管理上沒有太大問題，野生動物保育法處罰大多為針對個人飼主，因此並未訂定高罰責，經過此次事件後，外界普遍認為要適度提高，但重點不在提高多少罰責，而是要提醒飼養者在事前有責任維護設施安全性、防止動物脫逃等措施，而衍生圍捕費用也應由飼養者負擔較公平。