香港女星梁洛施瘋傳在加拿大秘密結婚，對象竟是以一首《一場遊戲一場夢》爆紅的浪子歌手王傑，相差26歲的戀情為演藝圈投下震撼彈，對此梁洛施經紀人緊急出面澄清：「Isabella 還是單身」。

梁洛施拍攝《神鬼傳奇3》時靠著楊紫瓊牽線，和李澤楷傳出秘戀，2009年迎來愛的結晶生下一子，隔年又生下雙胞胎兒子，未料1年後便宣告分手，如今身邊疑似有新的護花使者現身，根據《香港01》報導，香港娛樂記者「朱皮」爆料定居加拿大的王傑，和一名富婆如膠似漆，接著意有所指表示：「是英皇好友梁洛施嗎？」暗指兩人私下關係匪淺。

香港娛樂記者朱皮暗指梁洛施和王傑「如膠似漆」。（圖／翻攝自微博）

許多相關報導寫得言之鑿鑿，在YouTube輸入「王傑、梁洛施」等關鍵字，便會出現許多相關影片，只見標題寫道：「確認了？!梁洛施和60歲王傑戀情曝光，好事將近」、「梁洛施王傑戀情白熱化！在加拿大低調領證」、「證實了！ 61歲王傑與34歲梁洛施公開戀情，同居生活」。

多支YouTube影片指出王傑和梁洛施於加拿大領證結婚。（圖／YouTube）

對此，梁洛施的經紀人親上火線回應此事，除了強調女方還是單身之外，更強調此報導無中生有，對於不實報導將保留法律追究權利，如今目前有關王傑的爆料影片也已經遭到刪除。