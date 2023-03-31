流水席之亂還沒落幕，被網友稱為「輔大陳若儀」的前準人妻Kelly A近日才遭無緣小姑曝光大頭貼，讓她氣得喊要提告，沒想到昨天又有一位自稱是Kelly A朋友的網友PO出Kelly清晰的照片，稱她很有氣質、穿搭也很有品味的女生，每次出門只搭計程車，因為她認為捷運是窮忙族在搭，公車則是老人家坐的，再度掀起網友論戰。不過，文章PO出以後，原PO又刪文了。

一名網友在臉書社團《匿名公社》上發文表示，看到大頭貼照片以後，她才驚覺原來鼎鼎大名的「流水席新娘」Kelly與小姑竟然是自己的朋友，這兩人之間，她和Kelly認識的時間比較長，本來還很納悶為什麼Kelly和小姑很久沒一起出來玩，這才知道原來她們已經鬧到這種地步。

原PO指出，在她印象中Kelly是個很有氣質、穿搭也很有品味的女生，而且Kelly也是一個對自己很好的人，每次出門只會搭計程車，從來不搭捷運和公車，因為她曾說過捷運是窮忙族在搭，公車則是老人家坐的。不過，Kelly有一點很好的就是，如果朋友跟她一起搭小黃，不管距離多遠，她都不會讓朋友付錢。

原PO也說，Kelly每年都會換1支新的iPhone，夏天要跟她約吃飯的話，一定要選擇有冷氣的地方，否則她絕對不會出門。而Kelly很愛吃南京東路五段一家涼麵店，常常會在晚上10點以後，自己搭計程車去買。

原PO也透露，Kelly家在南港區開了一間機車行，目前家中事業由她的弟弟接手，但很好笑的是家裡就是機車行，但是Kelly卻不會騎機車。

貼文引起網友討論，不少人驚呼現在又要跟通勤族槓上嗎？「這樣被爆又惹了捷運族和公車族」、「有一個引戰點囉！捷運族們開戰啦」、「捷運是窮忙族坐的？公車是老人坐的？唉，把自己看的太高級了」。

另有網友則說，原PO根本是假朋友吧？發這篇感覺是在落井下石，真正的朋友應該不會這樣做，而且人家選擇享受生活有錯嗎？夏天找有冷氣的餐廳吃飯是人之常情，且出門搭計程車都自己出，也沒有要朋友們對半分，到底哪裡錯了？