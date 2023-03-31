劉涵竹從主播轉型為節目主持人，還是小S節目《小姐不熙娣》固定班底，外型亮眼、口條流利，深受觀眾愛戴。近日她出席醫美活動時，透露健檢時發現6顆息肉和9公分子宮肌瘤，日前已割除息肉，預計9月再開刀去除肌瘤。

根據《三立新聞網》報導，劉涵竹本月14日開刀切除6顆息肉，但她最憂心比雞蛋大的肌瘤，接下來半年會服用賀爾蒙藥物，希望肌瘤能縮小至5公分左右再開刀，預定9月動手術。至於藥物副作用，劉涵竹感受較輕，頂多被熱醒、不好睡。

劉涵竹12日出席醫美代言活動時，表示以前都做最基本的健康檢查，直到2、3周前做深入的檢查，發現1顆9公分子宮肌瘤和息肉，已壓迫到膀胱。劉涵竹坦言自己的食量很小，但有腹部凸起的困擾，婦科也常發炎，甚至會頻尿，她當時都沒有放在心上，只覺得是生活習慣造成，想不到是子宮肌瘤在作祟，感嘆：「身體也用了40年，真的要好好保養。」

外型漂亮的劉涵竹，感情生活也備受關注，前陣子她被《CTWANT》拍到與富商男十指緊扣，漫步於台北市松山區，一起到某家餐廳吃飯；劉涵竹被關心到此事，大方認愛，但否認被求婚，現階段先著重調養身體。