同時，FinTechSpace另與FAJ、Finolab合辦「跨國金融科技產創發表與媒合會」，成功吸引超過50位日本當地及海外創投、新創、政府機構、加速器、協會等代表參與，助力台灣新創對接當地生態系，促進海外商務合作機會。

日本為亞洲金融重鎮之一，近年積極推動發展Web3.0、開放數據、支付及永續金融。FinTechSpace此次組成海外參訪團，旨在學習日本金融科技政策推動方針與發展經驗，希冀透過汲取當地市場脈絡與特性，輔導進駐新創更完善規畫國際拓展前期策略。

參訪團此次除參加日本金融廳主辦的日本官方最大金融科技盛會「FIN/SUM」外，在FAJ主辦的「跨國金融科技論壇」中，FinTechSpace副執行總監林麗真並受邀擔任「金融科技區域綜覽圓桌論壇」與談嘉賓。

林麗真此次與Finolab、InvestHK、Fintech Center Korea、Digital Pilipinas、Alta和Bank of Japan等機構代表交流，向國際市場分享台灣金融科技發展現況及鼓勵措施，盼吸引更多優秀的海外金融科技解決方案來台發展、擴張FinTechSpace國際合作網絡。

而在FinTechSpace與FAJ、Finolab合辦的「跨國金融科技產創發表與媒合會」中，包括凸版蓋特、台灣圖靈鏈、麻吉行得通、黑森科技及凱鈿行動科技等5家台灣新創團隊業者，與來自菲律賓、印尼、越南等共11家獲選新創發表最新的創新應用與服務。

此次媒合會議吸引MonexVentures、FinolabFund、GlobalBrain、KDDIInnovationFund、DNXventures等多家日本重要創投關注並進行交流，於國際舞台上展現台灣金融科技創新實力，藉此促進海外商務拓展契機。

同時，此次安排參訪日本指標性產創媒合平台Morning Pitch幕後推手「勤業日本創新投資事業」（DTVS）及MUFG Innovation Partners，另與金融社群FinCity. Tokyo、首間通過監理沙盒的P2P保險科技業者justInCase、最大房地產管理應用平台WealthPark進行深度交流，從產業角度切入瞭解日本新創市場落地與推動數位轉型的寶貴經驗。

FinTechSpace表示：「台灣的技術創新軟實力在國際上絕對具有競爭實力，此行希望協助台灣新創有更多的跨域研發、新創對接及產業交流等機會，也為台灣金融科技產業激發出更多創新的思維與視野。」