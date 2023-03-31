指數化商品近年相當受到投資人青睞，自2003年首檔ETF在證交所上市以來已將近20年，期間不論是資產規模、交易人數、或成交金額都持續成長，為滿足投資人多元指數投資需求，證交所陸續推出更多不同型態的ETF與ETN。在推廣ESG投資方面，從2010年證交所推出「台灣就業99指數」以來，持續推出國內市場ESG相關指數開發與應用，並逐步拓展商品與服務，今年亦呼應永續潮流，建構資本市場完整ESG生態系，以帶動發展更多ESG指數化商品。

證交所ESG相關指數化商品專區所揭示商品包括ETF與ETN兩大主題。其中ETF部分，又區分為符合主管機關發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」規範並列於ESG基金專區ETF，所追蹤標的指數將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關ETF共兩類；ETN部分是追蹤標的指數將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關者。使用者在此專區除可全覽現行證交所上市交易各類ESG指數化商品的基本資料與其標的指數考量ESG說明外，點選個別ETF/ETN可再取得更詳盡的商品資訊、盤中交易資訊，並可連結至商品發行機構、指數編製機構網站及基金資訊觀測站ESG基金專區。