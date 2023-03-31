AARON JUDGE HOME RUN IN HIS FIRST AT BAT OF THE SEASON pic.twitter.com/IJQ391g4ia — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) March 30, 2023

洋基主場開幕戰交手巨人，「法官」賈吉（Aaron Judge）首打席就有發揮，打下大聯盟新賽季30支球隊的第１發全壘打，加上王牌投手寇爾（Gerrit Cole）出色發揮，飆出創隊史開幕戰紀錄的11次三振，洋基最終以5比0完封巨人，在新球季首戰就拔得頭籌。

賈吉（Aaron Judge）上季打出創美聯紀錄的62轟，休賽季成為自由球員後掀起一波搶人大戰，巨人正是追求他的其中一支球隊，最終賈吉選擇接受洋基9年3.6億美元的價碼留隊，大聯盟為了吊足觀眾胃口，也特別安排2隊在開幕戰進行對決戲碼。

賈吉擔任先發第2棒中外野手，簽大約後的首個正式打席，就從滾地球型投手、去年只被敲出11發全壘打的巨人王牌韋伯（Logan Webb）手中，敲出個人本季首發全壘打，也是30支球隊當中第1轟，幫助洋基1比0先馳得點，賈吉這支全壘打直接越過中外野大牆，飛行距離來到422英尺。

托瑞斯（Gleyber Torres）4局下共襄盛舉，敲出2分炮拉開領先，勒瑪修（DJ LeMahieu）、賈吉再貢獻帶有打點安打。連續4年擔任開幕戰先發的洋基王牌投手寇爾威風八面，投6局只被敲出3支安打、送出2次保送，狂飆11次三振，打破了1991年由李瑞（Tim Leary）所保持的9次開幕戰隊史紀錄，寇爾以無失分的內容拿下新賽季首勝。