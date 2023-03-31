勇士「浪花弟」克雷湯普生本季展現旺盛進攻欲望，不僅平均出手18次追平生涯最高，投進278顆三分球位居聯盟第1，場均投進4.3顆三分球排在聯盟第2，僅次於隊友柯瑞，擺明就是想替自己最後一紙合約打出應有身價，可惜勇士高層恐怕並不這麼想。

因為根據勇士隨隊記者霍姆斯爆料，33歲的克雷湯普生希望勇士可以替他提供5年1.9億美元的「養老」合約，卻被勇士直接拒絕，其實勇士早在今年交易截止日後，跟明年合約到期的克雷湯普生提出2年8500萬美元續約，他也直接宣告拒絕了。

如此一來，雙方續約談判自然毫無共識，只能陷入僵局，畢竟從勇士球隊角度來看，曾接連出現兩次大傷，且快兩年沒有出賽的克雷湯普生，就算本季場均仍拿21.6分、4.2籃板及2.4助攻，跟他簽下如此高薪續約還是太過冒險，勇士薪資空間也有限。

目前除了克雷湯普生，勇士也要跟卓雷蒙格林談判續約，加上柯瑞、威金斯與普爾早已占據很大的薪資空間，勇士當然不想在球季期間跟克雷湯普生完成續約，還不如等到本季打完之後，等到休兵期間才來好好跟他談判，只是勇士應該不太可能滿足浪花弟的！