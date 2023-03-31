小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台灣半導體產業協會（TSIA）30日召開第14屆首次會員大會暨專題研討會，台積電董事長劉德音以TSIA理事長身分致詞時提到，近來美國加強半導體設備與原料出口管制，可能使過去半導體零組件在中國大陸製造的生態改變，台灣應建構半導體產業生態圈並引領產業升級。

對於美國要求申請補助的半導體廠必須同意附加條件，劉德音表示，台積電對於附加的「有些限制條件無法接受」，還會再跟美國官方溝通，希望調整到沒有負面影響，台灣的成功也會是美國的成功，不希望讓台灣的營運受到這些負面影響。

【1】劉德音：美管制 恐改變中國製造生態

劉德音表示，近來美國加強對於半導體設備、原物料出口管控的環境下，過去半導體零組件在中國製造的生態可能發生轉變。台灣堅實的電子、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效，政府應掌握此契機，建構半導體產業生態圈。

【2】矽晶圓董座：看到兩隻春燕飛來

矽晶圓大廠環球晶（6488）30日參加櫃買中心業績發表會，董事長徐秀蘭表示，因為歐美銀行業危機問題，目前客戶對下半年的看法又偏向觀望，業績部分第二季才會觸底，但已經看到有兩隻春燕飛來，一是第一季新增二筆長約訂單，二是原先要求出貨遞延的客戶已經開始提前拉貨。

【3】李顯龍：中美吵架 是全球的不幸

新加坡總理李顯龍30日在博鰲亞洲論壇表示，世界遭遇許多挑戰，例如俄烏戰爭等，但最令人擔憂的是中美關係，大國的責任很重要，大國之間的衝突會對世界帶來嚴重後果；IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）也在同一場合指出，長期貿易碎片化會造成全球GDP高達7％的損失，相當於德國和日本的年產出總和，由於亞洲一體化的程度非常高，如果碎片化加劇，亞洲受到的影響可能最大。

【4】谷歌聯手死對頭 對付OpenAI

自從OpenAI發表最新AI模型GPT-4後，矽谷科技公司無不加快腳步追趕研發進度，至今落後的谷歌AI團隊，不得不和昔日Alphabet內部死對頭DeepMind化敵為友，合作研發計畫。

【5】北京去美元化奇襲 這國以人民幣結算

巴西政府於當地時間29日宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣進行貿易結算。

這項協定，讓世界第二大經濟強權的中國和拉丁美洲最大經濟體的巴西，可直接進行大規模的貿易和金融交易，人民幣和雷亞爾（巴西貨幣）可以直接兌換，無須再通過美元結算。外媒形容，這是北京對美元的「最新一次奇襲」。