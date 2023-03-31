●Cresset Capital投資長Jack Ablin表示，科技股可能是距離金融業最遠的行業，因此迎來了撤離金融業的輪動行情。

●嘉信理財集團（Charles Schwab）首席全球投資策略師Jeff Kleintop表示，周四投資人的風險偏好源自於看好銀行業的動盪已經平息，以及押注全球央行升息周期接近尾聲。

●由於關鍵的個人消費支出（PCE）通膨數據即將揭曉，以及季底的平倉操作可能使大盤陷入震盪，部分投資人對幾位聯準會官員周四發表的鷹派言論感到擔憂。梅隆銀行財富管理公司（BNY Mellon Wealth Management）投資長Leo Grohowski表示，操盤手正在為動盪可能加劇的明天做準備，不願貿然大舉押注。聯準會（Fed）和通膨再度成為焦點，他們唱的基本上都來自同一張歌單：通膨是頭號敵人，還有更多工作要做。

●電影《大賣空》（The Big Short）男主本尊、傳奇對沖基金操盤手貝瑞（Michael Burry）在推特上坦承自己喊賣美股是「誤判情勢」，「恭喜逢低買入的投資人」。貝瑞是最先發現次貸風暴的投資人之一，在2008年金融危機爆發前因對作抵押貸款證券而一戰成名。他在1月底聯準會召開貨幣政策會議前建議「賣出」股票。