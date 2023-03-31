北市議員游淑慧日前表態爭取內湖、南港立委初選，將挑戰民進黨立委高嘉瑜。而先前就有外傳可能回鍋參選的北市議員李彥秀，31日發表參選聲明，強調「初心、民心、港湖心！為台灣拿下關鍵一席」，李說投入2024立委選舉，不僅是她慎重的決定，更是莊嚴的承諾。

李彥秀1998年起擔任港湖區市議員，連任5屆後在2016轉戰港湖立委成功當選，不過2020大選中，以不到1萬票差距敗給同樣是市議員轉戰立委的高嘉瑜，這也是李彥秀從政21年來首場敗仗。接著在2022年李彥秀回鍋參選北市港湖區議員，狂掃3萬7669票，以第1高票之姿成功當選。

而早就表態要參選2024立委的游淑慧，日前曾受訪表示，市議員選完時，她有跟李彥秀聊過一次天，因為李彥秀去年回來選議員，因為她身體不好，立法院的節奏或是跟高嘉瑜再戰一次，對她身體的負擔有點大，所以當然尊重她。李彥秀如果有不同的想法，或者身體狀況又好了，要回來參加初選，沒有什麼不可以。她可能也要有一個比較好的論述，為什麼先回來選議員，然後半年後再選立委。

而李彥秀今上午發出聲明，宣布將參加2024國民黨北市立委第四選區初選，也等於藍營第二階段初選登記，也會產生龍虎相爭的局面。第二階段立委初選登記為第6、4選區的大安和港湖區，4月13日公告，4月17、18、19日領表登記，5月20日完成初選，提報黨中央。

以下是李彥秀完整聲明：

《彥秀參選聲明》

初心、民心、港湖心！為台灣拿下關鍵一席！

2020年1月政治海嘯席捲而來，彥秀也在那一役中遭遇了挫敗。

2021年突如其來的一場大病，讓彥秀曾經挫折迷惘。

很長一段時間，彥秀把自己關在家裡，整理家中每一處角落，也整理自己紊亂的思緒。一天，整理書架，無意間從一本許久未閱讀的書本中，翻到一張小紙條。

那是24年前，第一次參選議員時，過世父親留給彥秀的親筆手書，「永保初心，把每一天當第一天，莫忘港湖鄉親託付。」

生病，改變了彥秀「看待生命的角度」。

不論身處那個位置，回到原點，回到初心，「以民為本、以家為重、以國為念」，不僅是父親給予阿秀最珍貴的禮物，更是彥秀對港湖永遠不變的承諾。

過去八年，我們看到民進黨獨裁傲慢、藐視民意，更用國會多數碾壓民意，蔑視民主政治監督制衡，將黑手深入監察、考試、司法、媒體、公民團體，甚至獨立機關；

更用國家資源豢養網軍、圈養媒體、迫害新聞自由、打壓言論自由，用國家機器、司法資源對在野黨進行攻擊，對政治競爭者進行迫害。

為何蔡英文可以如此傲慢？民進黨可以如此囂張？

我們在街頭日曬雨淋，抗爭、連署、宣講；在議場聲嘶力竭、浴血抗爭，仍然不敵民進黨多數暴力。

「贏得民心、重返執政、國會過半，」是我們導正民進黨倒行逆施，讓台灣重回正軌唯一的道路。

彥秀要向所有港湖鄉親，以及好朋友報告：彥秀決定參與2024港湖立法委員選舉「中國國民黨黨內初選」。

港湖是2024立委指標選區。贏得民心，才有機會「國會過半」；贏得港湖，才有機會讓良善彰顯。

港湖是彥秀心中最珍視的寶貝，從政24年來最大的動力，更是永遠的家。

我們走過共同的歲月，看著南港從小車站搖身成為三鐵共構的交通樞紐，從都市邊陲成為台北的會展中心；看著內湖從一片荒煙蔓草，轉型成為臺灣重要的科技重鎮，年輕人嚮往的夢想之地。

港湖正處於區域發展再升級的關鍵時刻，不論是交通、教育、社福、托育、長照、創業、產業等方方面面，都需要中央、地方齊心協力，讓港湖的未來更發展、更宜居、更樂活。

沒有花俏、沒有作秀，彥秀只有一顆永遠不變的「港湖心」。

過去在立院，在2016年最低靡的時刻，彥秀勇於承擔，接任黨團書記長、副書記長與立院夥伴並肩作戰，反映民意，重振士氣，為2018打下厚實的基礎。

未來重返立法院，彥秀必定如過去一樣，用真誠、專業與行動力，作為中央與地方的橋梁，為港湖爭取最多資源建設地方，為港湖民眾勇敢發聲展現民意，「民之所欲，銘記於心；民之所厭，除惡務盡」。

投入2024立委選舉，不僅是彥秀慎重的決定，更是莊嚴的承諾。

彥秀將本於「初心、民心、港湖心」繼續為鄉親打拚，繼續為港湖奮鬥。彥秀有能力、彥秀有實力，彥秀更有行動力，為港湖守住良善，為台灣守護民主，為中華民國的未來竭盡心力。

台北市立委初選李彥秀游淑慧