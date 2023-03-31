一名女網友因前任男友意外懷孕，對方卻失蹤，她難過之下，在另名朋友的陪伴下去墮胎，該朋友也成了她的現任男友，她原本認為對方對她非常好，連她對性愛有陰影，男友也沒關係，沒想到日後男友突然求婚，她直接答應後，當晚嘿咻卻發現對方「一進去就出來」態度還驟變，讓她崩潰想退還戒指。

該女網友在Dcard發文，她因為前任意外懷孕後，對方突然搞失蹤，在現任男友的陪伴下去墮胎，她才因此對現任有好感，因而交往，對方對她非常好，就連她因為對性愛有陰影，拒絕發生性關係，對方也沒關係，反而對她更好，日前男友突然向她求婚，她一時過於開心就答應了，當晚就與對方發生關係。

該女網友說，當晚她發現男友「一進去就出來了」，後來幾天做了3、4次都是不到10秒就射精，她嘗試與對方溝通，男友卻突然臉色大變說之前沒有性生活也試過得很好，稱他看過醫師，醫師解釋仍可以生孩子，還罵原PO「而且我都沒嫌棄過你之前拿小孩了」，原PO頓時覺得自己遭騙。

該女網友認為對方早就醫過，就仍未改善，且明知自己有問題還態度大變，她崩潰問「不曉得是不是該把手上這枚戒指退回去」；其他網友留言「退回去吧…妳現在都那麼在意了，等結婚後妳只會更後悔」、「先不談性能力…還沒結婚就大小聲，難道不是上天給你一個機會看清他情緒管理有異嗎」、「他陪你走出傷痛，你沒有考慮過陪他一起找方法解決嗎」、「陪他治療啊，都還沒努力過就想著要分哦」。