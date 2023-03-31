中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」25歲成員林襄近年來人氣翻漲，先前更因入選經典女孩紅到日本，昨(30日)她在IG分享替冰棒業配的美照，可見她連身米白色短裙上身坐在榻榻米上，雙腿拱起自然遮住私密部位，若隱若現的清純系性感引來粉絲喊讚。

林襄近年來爆紅，但人紅是非多，曾被嫌明明自己表示不想靠身材紅，卻狂露事業線和「胸器」，後來她又被拍到在路上抽電子菸，隨後透過經紀人正式道歉，並表示會努力戒菸。而爆紅的結果也讓她一度承認因為壓力大而落髮量激增，讓粉絲相當心疼。

擁有E級上圍和甜美臉蛋的林襄，近年來搖身變成廣告新寵兒，或許是感慨近年來的人情人暖，林襄經紀人莉奈近日發長文，表示林襄2年前的價碼僅落在1、2萬，因為形象導致不少案子都流標，更扯的是有些廠商不合作就算了，私下還會嫌棄林襄沒質感、沒氣質，「我覺得我們根本就是瘟疫」，但幸好林襄都用高EQ回應，「總是能優雅面對每一個否定」。

林襄先前因吸電子菸風波，引來網友揣測可能會影響之後代言工作，但近來她用行動打臉外界質疑，依舊廣告一個接一個，昨她曬出替冰棒業配的美照，可見她穿短裙在榻榻米上幸福吃著冰棒，小腿巧妙遮住私密部位，引來網友回應：「太可愛了」、「我突然想吃冰了」、「手刀買起來」、「太襄了吧，是抹茶的耶之後去吃吃看」。

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