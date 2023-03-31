拜登政府對先進半導體廠的晶片法案補貼將在周五上路，然而台灣半導體代工大廠台積電董座劉德音30日直言，部分條件限制沒有辦法接受，未來將和美方溝通減少負面影響。有網友就對此表示，「台積電在台美政府聯手之下，只是個待宰的羔羊。」

劉德音在昨（30）日舉行的台灣半導體產業協會（TSIA）會員大會指出，對於美國晶片法案的補助措施，無法接受裡面的部分條件限制。綜合外媒報導，接受《晶片法案》補貼的廠商，需要配合美國的附加條件，其中包括10年內不得在中國大陸等有疑慮或競爭國家擴產，且還需要與美國政府分潤收益。另近日更是有消息指出，還得繳交含營收預估、成本、財務指標等財測數據。

劉德音對美方晶片補助表示部分條件限制沒有辦法接受，網友也炸鍋了。（圖／取自PTT）

一名PTT網友分析，還好劉德音頭腦清醒，但怕的就是美國命令，但如果是蔡英文施壓劉德音就很難辦了，他認為晶片法案是毒藥法案，跟日本補助兩相對照，美國晶片法案的補助跟付出不成正比，能不簽最好，簽了等於賭了公司未來十年的靈活性，未來十年的變數沒人可知。

另外也有網友對此指出，「台積電在台美政府聯手之下，只是個待宰的羔羊」、「連台積都這樣講了，笑死」、「難怪費半笑嘻嘻，tsm烙賽」、「都送到老美牆角下了，你不接受能怎樣？」、「美國爸爸收點保護費，也是應該的」、「這個補助就是個鴻門宴，難怪老巴逃那麼快」、「美國就是流氓，台積被押著去收保護費而已」、「美國商務部也真傻，養套殺連養都不演了」。