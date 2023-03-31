人類長生不死將不再是科幻小說的奇想！英媒披露，前谷歌工程師Ray Kurzweil大膽預測，人類將在8年內實現永生，藉由奈米機器人的發明就能逆轉年齡。此前，他的147項預測中，只有3項未命中，準確率高達86%。

每日郵報（Daily Mail）報導，Kurzweil日前接受Youtube頻道Adagio採訪時，討論了有關遺傳學、奈米科技（nanotechnology）和機器人技術的發展後，直言這些技術將衍生出有能力逆轉年齡的奈米機器人（nanobots）。

Kurzweil說，這些微型機器人將幫助人類修復因身體衰老而退化受損的細胞和組織，使人們免於罹患癌症等疾病，並預測人類在8年內有望獲得永生。

幾十年來，將奈米機器植入人體的概念一直存在於科幻小說中，有些人擔憂此舉會帶來傷害，但Kurzweil持不同看法，認為人們在大腦植入電腦反而會助於更強大的提升。

Kurzweil指出，「我們將獲得更多、更新的大腦皮層，讓我們變得更有趣，不僅擅長音樂，還更加性感，同時體現我們在人類身上看重的所有東西。人機結合讓我們變得更好，而不是由機器取代人類的未來。」

Kurzweil是知名未來學家，曾於2012年擔任Google工程師從事協助機器學習和語言處理。他的成功預測包括：電腦打敗人類西洋棋王，24年前預言1千美元的NB擁有人腦的計算能力和存儲容量等。