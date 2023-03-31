不少人飽受便秘困擾，吃了大量青菜、益生菌仍無效；對此，大腸直腸科醫師陳威佑表示，想要讓糞便順暢排出，光吃青菜是不夠的，還要有適量的油脂才行。

陳威佑在臉書發文指出，許多人緩解便秘的方式是「吃青菜」，但持續了好一陣子卻發現情況沒改善；他提醒，青菜有許多纖維質，確實有助於形成糞便及腸胃蠕動，但想要讓糞便順暢排出來，還要有適量的油脂才行。

解便為什麼要吃油？陳威佑解釋，糞便在形成過程中，大腸的肌肉會出力，以蠕動的方式一路將糞便擠壓到直腸；在這過程，糞便要能夠一路順暢被擠壓出去的關鍵就在「油脂」。

一部分的油脂會被小腸吸收，其他沒被吸收的油脂就會在腸道形成「天然腸壁潤滑劑」，可以增加水分的吸收，軟化糞便；適量的油脂也像是在腸道與糞便上塗上一層防水膜，幫助大腸順利推動糞便。

至於哪種油適合解便秘？陳威佑指出，《腎臟營養雜誌》（Journal of Renal Nutrition）研究，橄欖油解便秘效果如同瀉劑，能夠潤滑腸道並促進蠕動；而且橄欖油也是地中海飲食中很常用的材料之一，從心臟健康到體重控制都有幫助。

陳威佑建議，平時炒菜或料理可以加入橄欖油，也可以把橄欖油作為醬料食用，沾麵包或拌生菜沙拉都很適合；另外，便秘較嚴重者，每天直接飲用1至2匙的橄欖油，軟化糞便的效果與排便順暢度都會更顯著。

陳威佑提醒，油雖然扮演潤滑腸道的重要角色，但也不能攝取過量，以免增加腸胃消化負擔。