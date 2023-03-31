●網飛（Netflix）周四上漲1.93%，收在338.43美元。獲穆迪調升信評，網飛揮別垃圾級。

●輝達（Nvidia）漲1.48%，收在273.83美元。投銀Piper Sandler將輝達目標價從每股275美元調升至300美元，並維持「加碼」評級不變，稱其人工智慧（AI）業務的TAM（潛在市場規模）可望達到約1兆美元。此前Raymond James分析師Chris Caso也給予輝達「強力買進」的投資評等。

●特斯拉周四漲0.72%，收在195.28美元，儘管該美國電動車大廠周三宣布後輪驅動型Model 3電動車自今年1月起享有的7,500美元稅負抵免將在3月31日周五被削減，具體仍取決於美國財政部於當日公布的電動車（EV）電池採購指引。路透社報導，一名美國官員透露財政部在周五發布的電動車電池採購指引，將導致獲得全額或部分抵稅優惠的電動車減少。特斯拉今年以來上漲約59%，目前市值來到約6120億美元，進帳逾2000億美元。

●華特迪士尼（Walt Disney Co.）收漲1.27%。該美國媒體與娛樂業巨頭才剛剛宣布2月宣布裁員7000人的計畫將自本周起分3階段進行，隨後即傳出已經解僱旗下漫威娛樂公司（Marvel Entertainment）董事長Isaac Ike Perlmutter。另有媒體報導，迪士尼旗下串流影音平台Hulu在北京展開大規模裁員，恐將裁掉逾9成人員。

●阿里巴巴集團在美上市股票上漲3.5%，報導指出，該中國網路與電商巨頭在宣布1拆6的重大重組計畫後，旗下物流部門已經與銀行展開在香港IPO上市的準備工作。

●京東在美掛牌股價大漲7.8%，報44.40美元，創下3月8日來新高。該中國電商平台擬拆離京東工業和京東產發於香港獨立上市。

●Bed Bath & Beyond股價崩跌26.23%，收在0.59美元，該家居用品零售商宣布將展開3億美元的現金增資計畫，若籌資失敗，可能聲請破產保護。