台中市中區昨（30日）上午發生一起老屋倒榻事件，造成現場3名工人遭活埋身亡。台中市消防局出動大批人力開挖，上午救出60歲蔡姓工人，深夜10時55分再救出吳男，今（31日）凌晨1時許救出最後一名陳男，但雙雙不幸身亡。而吳姓工人的弟弟趕到現場，情緒激動急喊「我要救哥哥」，被安撫後在現場幫忙搬雜物，只為快速救出哥哥。

台灣大道30日發生老宅倒塌活埋3名工人意外，原因疑是拆除隔壁棟時開挖地基較深釀禍。（翻攝照片）

台中市台灣大道一段299巷5號老屋昨（30日）上午10時44分發生倒塌意外，現場3名工人慘遭活埋，台中市消防局獲報後出動警義消及民間救難團體馳援，並派出搜救犬及搭配微型機具加入救援。

吳姓工人的弟弟中午得知消息後立刻趕到現場，兩度想衝進封鎖線遭攔，急喊「我要救我哥哥」，他焦急表示，哥哥今日出門工作帶著阿嬤一起，「拜託大家救他」，經警察攔住安撫後，吳男之後加入搜救行動，徒手搬起鐵板等雜物，時間長達6小時，只為能快速救出哥哥，令人感到鼻酸又動容。據了解，現場人員已先將阿嬤送往照護機構安置。

救難人員於上午11時15分救出60歲蔡男，已無呼吸心跳，重傷送醫不治。晚間8時許再發現另名遭埋工人，無回應，現場全力開挖，於深夜10時55分救出41歲吳男；31日凌晨1時23分救出52歲陳男，兩人脫困時均無呼吸心跳，雙雙送醫不治。

救援人員爭分奪秒開挖，奮戰長達14個多小時，無奈3名工人仍不幸罹難，現場古姓工頭及游姓怪手司機訊後依過失致死罪嫌送辦，詳細的事故原因及後續究責，仍待進一步調查釐清。