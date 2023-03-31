2024總統大選，新北市長侯友宜被視為國民黨最可能徵召人選。國民黨台北市議員詹為元認為，侯友宜可以吸引到中間選票，但國民黨主席朱立倫必須替侯友宜擋下來自深藍的攻擊。

隨著民進黨2024總統人選定於一尊，藍營基層頻喊話中央早日徵召「最強母雞」侯友宜參選。詹為元今(31)日接受《中評社》訪問時表示，就他的瞭解，國民黨中央對侯友宜是有善意的，因此國民黨就是在等侯友宜，各方面也都配合，且國民黨2024目前民調最強的候選人就是侯友宜。

詹為元說侯友宜過去的特質可以吸引到中間選民，若要繼續維持，朱立倫必須跳出來幫忙承擔，擋下深藍對侯友宜的攻擊。詹為元舉2012年蔡英文第一次選總統為例，當時蔡英文走中間路線，因此綠營很多人對蔡存有質疑，民進黨跳出來安撫後，才讓蔡英文獲得支持。

詹為元強調，侯友宜目前的狀況與當時的蔡英文類似，因此，國民黨中央是否願意跳出來幫侯友宜背書，是朱立倫必須做的事。