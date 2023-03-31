大陸江蘇一位女子近日去爬泰山，回家以後驚覺原本合身的牛仔褲變得超級寬鬆，量體重也確認暴瘦了3.2公斤，讓她超級驚喜，忍不住發影片分享，引起網友們討論，有過來人留言＋1，爬個山就瘦了，但也有人認為太誇張了，感覺是想紅做效果。

綜合陸媒報導，大陸江蘇淮安一名女網友拍影片分享說「爬泰山真的可以減肥！」最近去爬了泰山，回家驚覺原本合身的褲子，突然變超大。從影片中可見，女網友身上穿的牛仔褲變得很大件，足足可塞進一個成人的拳頭。

女網友表示，後來她立刻去量了體重，出發爬泰山之前，她的體重大約是113斤（約67.8公斤），爬完泰山以後竟然變成107.8斤（約64.6公斤），足足瘦了3.2公斤。讓她忍不住驚呼，沒想到爬個山瘦身效果這麼好，下次有機會絕對會再去。

影片引起網友熱烈討論，不少人看了超心動，「又要騙我去爬泰山了」、「原來我瘦不下來是有原因的，因為沒有去爬山」、「我爬完泰山，瘦了4公斤」、「我爬完泰山後，褲子縮水厲害，褲子腰部都瘦了一圈」。不過也有不少人質疑，這搞不好是網紅想衝流量拍的，怎麼可能爬一座山就瘦這麼多，這應該是脫水了吧！

另有網友則去問ChatGPT的看法，而ChatGPT則回應說，爬山的過程中會大量流汗，水分流失過多又沒有及時補充的話，可能會導致身體脫水，導致體重暫時減輕，甚至可能讓平常合身的衣服變得稍微比較寬鬆。