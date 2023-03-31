大陸科技自媒體CNMO新聞消息，在雷諾、日產和賓士等退出俄羅斯市場後，中國品牌汽車在俄國崛起。海外分析機構Autostat和諮詢公司PPK的數據顯示，中國品牌汽車新車銷量已占俄羅斯新車銷量近40％。而在2022年1月至2月，這一占比不到10％。不到一年時間，同年11月中國車企在俄汽車市場的占比激增至31.3％。進入2023年，這一比例直至40％。

隨著外國企業的退出，其空出的產能也將由中國車企填補。不久前，俄羅斯當地的賓士車廠被俄企收購，預計將生產中國品牌紅旗汽車。

現在的俄民眾似乎更願意購買中國汽車。一位俄羅斯司機稱中國汽車是很棒的車，現在中國製造的東西最多，中國製造的品質很高，車開起來很舒服。而據俄羅斯《生意人報》3月24日報導，有越來越多俄羅斯人開始將他們的汽車換成中國品牌，車主轉讓的大多是5年以下車齡的歐洲車和韓國車。

當地一位車行老闆表示，「德國的三大豪華品牌的車主大多換購（大陸國產）星途、吉利、領克、嵐圖等品牌。如果是換購比較簡單的車型，比如換購奇瑞或者長安旗下的低價車，你會看到車主出售的舊車大多會是福斯和韓國車。人們選購中國車大概有四個原因：一是合算，二是售後有保障，三是配件齊全，四是產品品質很好。」

另外，中國車的價格也是水漲船高。據報導，去年中國汽車價格上漲了30％到50％，今年不排除還會再上漲10％。