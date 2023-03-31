未來的汽車一定是無人駕駛，就今天來講肯定還有很多人不以為然，無人駕駛還遠著呢?咱們先別把話說的那麼絕對，北京很多地方已經在用百度的無人駕駛出租車Apollo Go，沒有司機、無人駕駛安全嗎?你放心機器人一定比人安全，機器人不會闖紅燈，不會黃燈快到一腳油門過去，絕對不會它一定會停下來，它不會喝酒，它不會和乘客吵架，不會情緒化，據統計，2016年美國高速公路車禍超過600萬起，而死亡人數高達4萬人、受傷人數多達250萬人，其中94%的車禍都可歸咎於人為錯誤。那再問您機器人和人哪個更安全，相信機器人可能會比人更安全一些，要用發展的眼光來看，要用未來的眼光來看，而要達成真正意義上的自駕，光達雷達TOF技術，就成兵家必爭關鍵。

光達在自駕車的重要性

在車用光達常用的距離量測技術就是利用飛行時間（Time Of Flight, TOF）技術。即發出很短脈衝（~10 ns, 10-8秒）的雷射去照射目標，同時也啟動快速計時器進行時間量測，當光感測器接收到目標反射的回波訊號後，即停止快速計時器的計時。快速計時器所計算的時間，就是雷射到目標物來回距離飛行的時間。因為光速是已知，所以到目標物的距離就是飛行時間乘以光速的一半。自駕車對光達的依賴，未來有沒有可能只用攝影機與毫米波雷達來取代？專家認為不會，因為光達的高精度視角的3D成像特性，是光達天生的、無可取代的優點，如果利用很複雜的運算法則與運算資源，將低精度視角提升為高精度視角，其效果絕對沒有光達直接取像來的快速、真實與可靠。目前全世界都急於尋找適合自駕車光達，也投入大量資金來研發便宜、產量高、可靠度高的光達。所以，未來光達不但不會消失，而且會以更小、更輕、更便宜的方式走入我們生活中，這個是一個趨勢，由單點掃描3D成像到線掃描3D 成像，到平面3D 成像光達又稱Flash lidar。6787晶瑞光便是讓光達更便宜的一大關鍵，因為晶瑞光擁有世界八大工業國專利，其中最重要的美國專利也已拿下，主要為光達雷達提供TOF模組方案，現在剛開始、未來會更多，價格便宜是滲透率提高到中階車採用的一大關鍵因素，而晶瑞光即是Keyman角色。

在光達雷達方面，法人指出，目前全球供應商包括Velodyne、Luminar、法雷奧、Quanergy、LeddarTech等廠商，中國華為及大疆投資的Livox也在積極布局。台廠在光達雷達領域中也沒有缺席，概念股之一的佳凌持續布局車載鏡頭，包括高階自動駕駛鏡頭、一般車載鏡頭及光達鏡頭。值得注意的是，鴻海也推出可攜式光達元件模組，鎖定智慧工廠和電動車等應用。鴻海內部技術人員指出，光達模組採用Lumentum設計的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件，由穩懋晶圓代工，鴻海整合模組製造。但更值得留意的是，台廠6787晶瑞光在光達雷達(TOF)接收端NBPF唯二擁有美國專利，並已與日大廠SONY簽訂正式供貨商合約，不論雷射光源是何種方案，晶瑞光都可提供完整的TOF接收解決方案，並已加入MIH電動車開放平台，晶瑞光擁有的NBPF(不可見光濾光片)專利與產業高位階，全球僅二家廠商擁有專利，競爭對手為美商VIAVI股價10美元(約台幣300元/股)，晶瑞光的寡佔地位已佔據，業務成長空間大（世界大廠必備第二供貨商），具有價格戰略地位，備受陸台廠重視，此外晶瑞光TOF解決方案，對無人機軍工國防，同樣有高應用價值，TOF應用「現在剛開始、未來會更多」，值得長線投資，與VIAVI的比價效應。