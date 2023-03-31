南京大學國際關係學院副教授、新加坡尤索夫．伊薩東南亞研究院高級訪問學者馬博3月31日在大陸《環球時報》撰文指出，新加坡總理李顯龍3月27日至4月1日在中國訪問，這是新冠疫情爆發後李顯龍首次訪問中國。不少媒體和分析人士認為，此次訪問對於開創「後疫情時代」的中星關係，甚至對未來中國和東南亞國家經貿及安全關係發展都將產生一定作用。

馬博表示，對於中星而言，兩國關係中的美國因素、新加坡與東協關係以及中星兩國經貿、科技合作都是兩國政府和民眾最為關注的議題。在中美關係日益緊張、亞太地區地緣政治競爭愈演愈烈的大背景下，作為東南亞地區與美國關係最為緊密的國家之一，新加坡如何處理中美之間熱點議題將是此次訪問最大的看點。長期以來，大部分東南亞國家在中美之間奉行「兩邊下注」的外交策略，即不倒向中美任何一邊，新加坡也強調奉行獨立自主的外交原則。另一方面，「安全上靠美國，經濟上靠中國」的平衡外交政策在本地區同樣盛行。

然而，近幾年來美方利用東南亞國家這一普遍心理，不斷擴張在亞太地區的防務合作，加深了地區安全局勢的劍拔弩張，違背了東南亞國家依靠美國維護地區安全與穩定的初衷。拜登政府在延續並加強前任川普政府推出的美日印澳四邊合作機制後，又推出了軍事化色彩更加鮮明的美英澳「AUKUS」核潛艇計畫，加之不斷炒作台海議題以及升級美菲防務合作，這一系列舉動均使東南亞國家感到中美軍事衝突在本地區爆發的可能性因美方單方面動作而大大提升。

馬博認為，新加坡作為本地區與美國防務關係最為密切的國家之一，對於迅速惡化的地區安全局勢不無擔憂。日前，李顯龍在接受大陸央視訪問時表示，世界無法承受中美之間發生衝突。今年3月初，新加坡貿工部部長顏金勇也公開表態，不希望看到中美直接出現衝突，提議新加坡願意「調解」中美緊張關係。從近期新政府高層表態來看，東南亞國家對於「安全上靠美國」的假設出現了動搖。過去幾年的實踐證明在東南亞國家良好願望之下，美國卻不斷引入域外盟國參與其針對中國打造的地區防務合作機制，本質上是在積極擴軍備戰，加劇地區局勢的動盪和不安。

馬博稱，此次李顯龍訪中，如果能在諸如南海問題上作出希望中美雙方通過加強對話和溝通、通過和平的方式來妥善處理爭議的表態，將對東南亞國家起到一定的示範作用，促使更多的地區國家加入到呼籲中美對話、降低地區緊張局勢的行動中來。一切支持地區和平、結束衝突和對抗的聲音都是中方所樂見的。

新加坡是東協最為發達的經濟體，經濟體量位居第四，在東協內部發揮著重要作用。在當前馬來西亞內政存在較多不確定因素、泰國即將於今年5月開始新的大選的背景下，新加坡與印尼承擔了穩定東協的重要責任。如何妥善處理與緬甸政府的關係，如何就俄烏衝突達成內部共識，都將是東協組織避免分裂和被邊緣化的重要議題。中國政府無疑希望看到東協整體的團結，支持「東協中心地位」，同時也支持東協建設性落實解決緬甸問題的「五點共識」，這些與新加坡的主張高度一致。

馬博強調，此外，在美國及其部分西方盟友在科技領域對中國實施遏制打壓的背景下，新加坡如何看待未來中星兩國的科技合作將是影響兩國經貿關係，甚至政治關係的又一重要議題。與美英等國不同，新加坡並不認為與中國的科技合作會對國家安全構成「威脅」。在新加坡，中國生產的5G通信設備被廣泛使用，新加坡最大的電商之一來贊達（Lazada）就是由中國企業控股。中國已經於2021年正式申請加入由新加坡、紐西蘭和智利提出的《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），目前談判還在進行之中。然而，美國將全面圍堵中國高科技企業上升至「維護國家安全」層面，並且不遺餘力地對他國施壓。近期，在拜登政府的持續施壓之下，荷蘭方面宣佈限制對華出口先進晶片製造技術是美對華「科技戰」最新的動態。新加坡政府如何在這一大背景下加強與中國的科技合作，實現兩國數字、科技貿易的量質齊升，將是考驗中星關係的又一議題。

馬博指出，此次，李顯龍總理的訪華行程不僅有多位內閣部長隨行，更安排了在廣東、海南和北京三地的訪問，這體現了星國政府對發展對中關係的重視。同時，中方領導人將會見李顯龍總理一行，也同樣體現了中方對於發展中星關係的期待。最終，新加坡能否真正擺脫美國遏中政策的影響，根據自身國家利益作出選擇，將是中星關係能否在「後疫情時代」行穩致遠的關鍵。