知名兩性作家H（陳鴻儀）去年8月宣布罹患攝護腺癌3期，被醫生宣判「不趕緊治療搞不好你只剩兩三年……」，沒想到術後發生漏尿問題，得包尿布工作，又發現癌細胞轉移至脊椎，做放療解決，目前他自稱「攝護腺癌末期患者」。昨（30日）作家H身體又出現狀況，驚吐每天要吃近20顆藥，「目前動彈不得中」。

作家H在私人臉書公開PO文：「忽然重感冒，會議全取消。才發現我每天要吃的藥物真多！抗癌的標靶藥物，抗憂鬱兩到六顆，補充身體營養五顆以上，感冒藥物五顆以上，合計將近二十顆⋯⋯」他不禁感嘆：「目前動彈不得中⋯⋯。」

雖然重感冒，但作家H強忍不適，剪接YouTube影片和Podcast，留言表示：「真是瘋了我，越吃藥越亢奮⋯⋯」其餘網友紛紛關心：、「真的要讓身體好好休息⋯希望你平平安安」、「光吃藥就飽了，H家好好保重哦！我們需要你的開示」，作家H自嘲：「吃藥當吃飯。」

作家H因罹患攝護腺癌，還是極惡性的種類，不得不把攝護腺割除，術後副作用是漏尿及性功能障礙，得包著尿布上節目工作，卻導致濕疹，正在考慮使用衛生棉。