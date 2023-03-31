68歲武打巨星成龍有別於同期功夫明星李連杰、洪金寶等人淡出螢光幕，近年他仍維持至少一年一部作品的產量，他不僅熱愛拍電影，至今許多武打鏡頭仍親自上陣，最近他親解堅持自己完成每個鏡頭主因，直言以前是為了生活努力，現在是為了自己，「我要證明我還能做」。

今年4月將滿69歲的成龍對電影的熱情有目共睹，2016年他獲得奧斯卡終身成就獎，成為該獎得獎歷史中第一位獲獎的華人，同年他也入選《富比世》全球收入第二高的男演員，以4.7億港幣（約18.23億台幣）僅輸給巨石強森的5億港幣（約19.39億台幣），麥特戴蒙則排名第三。

近期成龍主演的新片《龍馬精神》將上映，還找來劉浩存、郭麒麟等人搭檔，成龍接受專訪時表示，自己曾想過要找「第二個Jackie Chan」，但非常困難，更透露現在當動作演員的困境，「多好的功夫沒用，現在要長得好看。不用你會做戲，站在那裡就行，那個動作全部是替身完成」，說著說著一度哽咽。

據《香港01》報導，成龍從影多年，至今沒有想要退休，以前他是為了生活努力拍戲，現在是為了影迷，也證明自己寶刀未老，「普通70歲做不到的動作，只要我還能打的一天，我就希望每年有一部戲給你們看」，並表示自己的勇氣和精神都是從粉絲身上得來，他也坦言自己身體的靈活度已經不如年輕時期，但還是想努力拍好每個鏡頭，「看成龍（的電影）就要看真的」。