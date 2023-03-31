台北地檢署

前新竹市長林智堅論文門事件，旅美親綠教授陳時奮，去年為「護航」參選桃園市長的林智堅，分別在臉書上以帳號「翁達瑞」發文指控參選新竹市長的前立委高虹安、新竹市調查站調查官余正煌論文「抄襲」，高、余2人向台北地檢署提告陳涉嫌妨害名譽，北檢調查後認為陳在九合一選舉期間發表言論，論文攸關選民對候選人認識，且高、余2人屬公眾人物，陳的言論係針對可受公評之事進行評論，縱使令高、余2人不快，仍受言論自由保障，31日將陳時奮不起訴。

對此，余正煌的律師曾威凱在媒體詢問時表示，將在收到不起訴處分，再與告訴人余正煌討論。

前新竹市長林智堅在去年九合一選舉參選桃園市長期間，被檢舉其中華大學、台灣大學碩士論文均涉及抄襲，事後台大、中華學論會調查後均認定林抄襲後，2個碩士學位遭「雙殺」。

但林智堅發生論文門事件期間，親綠學者陳時奮以臉書帳號「翁達瑞」一再指控當時參選桃園市長的民眾黨立委高虹安博士論文有問題，指高的美國辛辛那提大學的博士論文抄襲資策會專案報告，疑涉侵權。

另陳時奮還列出10點邏輯推理，指控調查局新竹市調查處余正煌才是抄襲者，接著又發文痛罵余正煌連律師都敢騙，膽大包天，造假掩飾抄襲，事後高、余2人委託律師向北檢提告。