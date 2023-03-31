再過1天即將進入4月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享4月需注意身體健康的前4名星座，依序是牡羊座、摩羯座、天秤座、巨蟹座，其中第1名的牡羊座近期肝膽方面易出現小病痛，且不可過於亢奮，否則容易導致疲勞、免疫力下降等問題出現。另外也需避免熬夜、飲酒，要適時鍛鍊身體保持健康。

▍第四名：巨蟹座

目前木星位於巨蟹座的第十宮，將對事業和健康帶來不利影響，事業上的壓力會導致身體疲勞、焦慮和精神壓力等問題。身體也易出現消化不良、肌肉疼痛、關節炎等問題，因此需保護身體和心理健康，例如，多參加瑜伽或冥想等活動來緩解壓力和焦慮感，同時，也需多安排休息時間，避免過度勞累。

▍第三名：天秤座

天秤座的健康將受到木星的第七宮影響而出現不穩定情況，由於天秤座喜歡與人交流，木星的影響可能會導致在人際關係中出現矛盾，而帶來壓力和情緒波動，並導致失眠和消化不良等問題，此時，天秤座需注重身體健康，加強鍛煉，保持良好情緒狀態，避免因精神壓力而導致身體亮紅燈。

▍第二名：摩羯座

木星目前位於摩羯座的四宮，將會導致他們在身體方面出現不穩定情況，尤其可能出現水腫、胃腸道、過度情緒化等問題。此外，家庭環境也可能會影響摩羯座的身體健康，例如，家庭紛爭導致情緒不穩，影響身體健康，因此，需注意身體健康和家庭和諧，可通過定期體檢和保持良好的溝通來維護健康和平穩的家庭環境。

▍第一名：牡羊座

由於木星目前在牡羊座的命宮，將對健康帶來不好的影響，特別是肝膽方面易出現小病痛，例如，肝炎、膽結石等。此外，由於木星可能使他們的身體機能變得過於亢奮，也易導致疲勞、免疫力下降等問題，因此，需特別注意保護肝臟和膽囊健康，避免熬夜、飲酒等，並且要鍛煉身體，增強體質，才能保持良好的健康狀況。