根據美國掌握的最新情資，俄羅斯再度打算和北韓進行糧食和武器交換。北韓正面臨金正恩執政11年以來最嚴重的糧食問題；而俄羅斯面對國際制裁也在積極尋找出路。

根據美聯社和BBC報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）昨（30）日表示：「俄羅斯將從平壤手中獲得數十種武器和軍需品」，「而俄羅斯正打算派代表團到北韓，同時提供糧食以交換軍火」。

Russia seeks arms-for-food deal with North Korea, US says https://t.co/aZdhwRPXva — ABC News (@abcnews) March 31, 2023

報導指出，隨著俄烏戰爭持續拉鋸，拜登政府預計公開更多戰爭相關情資，藉此讓美國盟友和大眾看清俄羅斯的企圖，讓普丁在行動前能三思而後行。這次公布俄國與北韓的軍火交換就是其中之一。

此外，美國財政部昨（30）日稍早也宣布，對斯洛伐克公民米爾科特契夫（Ashot Mkrtychev）實施制裁，因他與另一名俄羅斯公民合作，協調俄羅斯與北韓進行武器等物資交易。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，俄羅斯自戰爭以來，已經損失超過9千件重型軍事裝備。在多國制裁下，普丁轉向伊朗和北韓購買軍火。

先前美國曾指控北韓向俄軍及瓦格納傭兵集團提供武器，遭到平壤政府否認。

根據聯合國安理會第1718號決議，任何會員國都禁止與北韓進行武器交易。