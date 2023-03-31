周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲4.63點或1.03%，為454.84點，並觸及自3月10日以來的新高，全球股市也在周四走高。

Hargreaves Lansdown的貨幣和市場主管Susannah Streeter表示，這是對銀行業擔憂的緩解，以及預期升息將接近頂點，兩者一起推高了股市指數。

「由於危機蔓延似乎暫時得到了遏制，在人們預期升息即將結束之際，此也緩解了房地產類股的壓力」。

房地產股大漲3.7%，顯示人們對該高槓桿的產業擔憂有所緩解。房地產股在三月大幅下跌，並一度觸及近10年低點。

銀行股升1.5%，達到近一周新高；由於矽谷銀行資產獲得出售，以及瑞信遭收購當中，投資人持續獲得鼓舞。

周四公布的數據顯示，西班牙CPI在三月放緩到3.3%，為自2021年8月以來最低的年增率。

而儘管德國三月通膨率出現明顯緩和，但仍超過市場預期，可能會迫使歐洲央行近一步收緊貨幣政策。

H&M上漲16.3%，並大力推進了Stoxx 600指數的上漲；此前該零售商公佈在12月至2月期間出現令人意外的營業利益。

更廣泛的零售指數上漲了3.7%。

丹麥風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)公佈在巴西贏得訂單之後，大漲5.2%。

荷蘭健康醫療技術公司飛利浦升5.9%；稍早該公司執行長Roy Jakobs表示，預計今年將就全球呼吸系統裝置召回的問題達成和解。