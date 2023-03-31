大陸《第一財經》3月31日報導，海南自貿港離封關運作越來越近。大陸海南現代管理研究院院長王毅武說，所謂封關運作，指的是，要在海南全島建成一個由海關監管的特殊區域，在這個特定區域內，「封關」的概念可以簡稱為：一線放開、二線管住、島內進口商品零關稅（島內自由）。

《第一財經》報導，「蓬勃興起正當時——海南全面深化改革開放五年來進展成效」首場記者會3月29日指出，海南將全面啟動全島封關運作準備。根據《海南自由貿易港建設總體方案》（《總體方案》），海南將在2025年前適時啟動全島封關運作。

所謂「一線」，指的是海南自貿港與全世界的連通，「一線」放開就意味著和全世界的連通更加順暢。「二線」指的是和大陸國內的連通，「二線」管住表明以後海南自貿港和大陸國內的連通是有管理的連通。管理的對象主要是貨物、商品、運輸工具而不是人員，人員將採取便利化、無感化的管理。

封關運作的核心範疇是在經貿領域，針對的是經濟活動。「海南全島封關不是把海南封閉成為一個孤島，而是以封關為契機，把島內的自由貿易搞活，形成更大的輻射半徑，從而形成一個磁場效應。」中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才此前稱。

徐洪才表示，海南全島封關需要硬體條件的各項準備，在過去的幾年，海南加大了這方面的建設投入，比如儋州洋浦港一體化發展的過程中，加快項目的落地，美蘭機場擴建等。未來要進一步加大硬體設施如航運航空等基礎設施配套，以及提高營商環境、金融服務等軟體的配套能力。

零關稅是海南自貿港封關運作後的一大特色。根據《總體方案》，海南將對島內居民消費的進口商品實行零關稅正面清單管理，允許島內居民免稅購買。零關稅意味著什麼？有前任海南省政府官員曾舉例稱：「進口遊艇稅收的成本大概能夠降低38％。比如本來1000萬元（人民幣，下同）進口一條遊艇，你需要交380萬元的稅，但是你如果在海南買一條1000萬元的進口遊艇，就不需要交380萬元的稅。」