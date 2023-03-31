曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪等人，誘騙85名國人赴柬埔寨獲利1470萬元，李嫌等4要角起訴後，台北地方法院裁定4人羈押並禁止接見通信，李稱自己有改過向善的心求交保，但法官認為有羈押必要，從4月9日起延長羈押2個月。可抗告。

李振豪向法官表示，2015年過後他已朝著完全光明的目標前進，可是遇到這次的官司，加上新聞媒體的惡意渲染，好像又把他變成過去那個十惡不赦的壞人。

他說，本案已言詞辯論終結，縱然他前科歷歷，但對他個人價值判斷不應拘泥前科，請法官審酌他的人生經歷及改過向善的心念， 及他母親高齡七旬，給予他交保的機會，他必遵照庭期準時到庭。

台北地院認為，李振豪、黃炫逢自始否認全部犯行外，林晉宇、陳思瑋亦均否認犯行法定刑最重之買賣質押人口罪，現本案已辯論終結且即將宣判，客觀上足認李振豪等4人有逃亡以規避後續審判（上訴審）及執行之高度可能，裁定延押羈押2個月。