台中市中區昨（30日）上午發生一起老屋倒榻事件，造成現場3名工人遭活埋身亡。台中市消防局出動大批人力開挖，上午救出60歲蔡姓工人，深夜10時55分再救出吳男，今（31日）凌晨1時許救出最後一名陳男，但雙雙不幸身亡。現場古姓工頭及游姓怪手司機訊後依過失致死罪嫌送辦，詳細的事故原因及後續究責，仍待進一步調查釐清。

台中市台灣大道一段299巷5號老屋昨（30日）上午10時44分發生工安意外，當時7號地上建築物已拆除完畢，怪手司機正在開挖地基時，毗鄰的5號房屋突然向7號基地倒塌， 造成51歲蔡姓、52歲陳姓、41歲吳姓3名工人遭土石活埋。

台中市消防局獲報後出動警義消及民間救難團體馳援，並派出搜救犬及搭配微型機具加入救援。上午11時15分救出60歲蔡男，已無呼吸心跳，重傷送醫不治，搜救人員持續開挖，在下午3時許發現1人深埋瓦礫中，無反應，救援人員緊急以人力徒手開挖，爭分奪秒、搶救生命。

救援人員在晚間8時許再發現另名遭埋工人，無回應，現場全力開挖，於深夜10時55分救出41歲吳男；31日凌晨1時23分救出52歲陳男，兩人脫困時均無呼吸心跳，送醫不治。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘表示，陳男被埋得比較深，連同1公尺多的地基，加上隔壁倒塌下來的高度，總共深度將近3公尺，並遭直立式掩埋，長褲全是土和石塊，被壓在底下難以拉出。

救援人員指出，陳男因腳部遭瓦礫、土石卡住且複雜度高，且地下積水無法消退，出動泵浦抽水，積水剛抽完又立即注滿，難度極高，消防人員全力救援，才協助脫困。

救援人員爭分奪秒開挖，奮戰長達14個多小時，無奈3名工人仍不幸罹難，現場古姓工頭及游姓怪手司機訊後依過失致死罪嫌送辦，詳細的事故原因及後續究責，仍待進一步調查釐清。