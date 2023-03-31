Marcus Stroman has been called for the first regular season pitch-clock violation in MLB history pic.twitter.com/hqQ1MUmfy4 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 30, 2023

新設立的投球計時器正式在例行賽亮相，但在開幕戰就傳出許多「違規案件」，小熊先發投手史卓曼（Marcus Stroman）因準備動作時間過長，成為首位在例行賽被新規則處罰的球員。

3局上史卓曼面臨二壘有人危機，為了看管跑者屠朗（Brice Turang），似乎讓史卓曼心慌意亂，超過了20秒內出手限制，遭到主審庫爾帕（Ron Kulpa）宣判違規，加計壞球一顆，最終釀酒人打者葉利奇（Christian Yelich）在這個打席獲得保送，雖然一度遭攻佔滿壘，不過史卓曼靠著雙殺化解危機，無失分安全下莊，最終帶領小熊以4比0擊敗釀酒人，在主場拿下例行賽首勝。

季前代表波多黎各參加WBC，史卓曼沒有太多時間在熱身賽適應新規則，「這對我來說是很大的調整，有時候我會感到特別慌張，無法在投球前做出適當的呼吸調節，這絕對需要一些時間適應，對一些人來說會很困難。」史卓曼雖然寫下歷史，但他並不孤單，紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers）同樣在開幕戰中，因為沒有在投球計時器剩下8秒前做好打擊準備，領到該打席第3顆好球，成為例行賽首位因違反時間而被三振出局的球員。

Watch as Rafael Devers becomes the first player in MLB history to be called out because of a pitch clock violation. 😐



There's just not enough time to safely step out between pitches (even foul balls). pic.twitter.com/owm6v86aHJ — Codify (@CodifyBaseball) March 30, 2023

Jeff McNeil was given a strike by the plate umpire after Pete Alonso took too long getting back to first base.



(via @SNYtv) pic.twitter.com/Lou7StkCJy — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 30, 2023

開幕戰當天仍陸續有違規情況發生，巨人打者戴維斯（J.D. Davis）、勇士投手麥克修（Collin McHugh）及大都會麥克尼爾（Jeff McNeil）接連被判罰，麥克尼爾違規的原因讓他相當無奈，只是因為擊出界外球後，一壘跑者阿隆索（Pete Alonso）回到壘包的時間太長，竟然也算在麥克尼爾的打擊準備時間內，他的打席自動被算上一顆好球，這讓大都會總教練休瓦特（Buck Showalter）相當不滿。