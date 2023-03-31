這場東區前兩強的正面對決，卻因雙方三分球火力差距變成「慘劇」！塔圖31日單場飆進8顆三分球、轟下40分，傑倫布朗也有30分，攜手帶領塞爾提克140比99痛宰地主東區龍頭公鹿，目前雙方勝差僅剩2場，塞爾提克此役投進22顆三分球，命中率更達5成12。

塞爾提克開賽就靠傑倫布朗首節包辦17分搶到領先優勢，沒想到次節換塔圖爆發，單節貢獻15分，且在次節開始打出18比4，差距轉眼來到30分，上半場結束，塞爾提克75比47領先，雙方三分球表現懸殊，塞爾提克半場三分球投23中12、公鹿投22中3。

米德頓還在第三節遭到傑倫布朗肘擊，造成滿嘴流血退場治療，這卻沒有激勵啟公鹿，反而繼續看著阿提托康波單打獨鬥，塔圖繼續在三分線外飆分，也讓塞爾提克繼續擴大領先到更誇張的44分，末節自然提前變成垃圾時間，公鹿在自家主場輸得有夠難看。

塞爾提克除了塔圖、傑倫布朗火力秀，荷福德與布羅格登各有14分，史馬特10分、8助攻與4籃板；公鹿以阿提托康波24分、7籃板表現較佳，米德頓退場前拿下13分，波提斯12分、10籃板，無論如何在自家主場打成這樣，公鹿下場勢必有所回應或反彈才行。