白宮高層表示,拜登總統呼籲聯邦銀行主管機關考慮這些改革措施,以降低未來銀行業再度爆發危機的風險,「我們必須維護未來銀行業的韌性和穩定性」。該官員並表示,這些都是可依據現行法律採取的措施,因此沒有必要經由國會授權。

前總統川普在2018年簽署金融改革法案,鬆綁2008年爆發金融危機後推出的《陶德-法蘭克法案》(Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act),也就是放寬了對中型銀行的監管。如今拜登政府正尋求恢復部分監管措施。

根據聯準會 (Fed) 數據,屆時達到監管門檻的銀行不到20家,包括公民金融集團(Citizens Financial Group Inc)、第一共和銀行(Citizens Financial Group Inc)、Fifth Third Bancorp 、亨廷頓銀行(Huntington Bancshares)和Regions Financial Corp。