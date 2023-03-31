人體倒車雷達？一名網友目擊一名機車後座乘客路上直接上演「下腰特技」，只見該乘客上半身幾乎平躺，頭部懸空在外，還不時左右晃動，畫面曝光嚇壞不少人，有人笑說「用生命遮車牌」、「核心很強」、「練武奇才」、「不知道的人還以為載運屍體呢」。

一名網友在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，他在路上目擊一輛停在停等區的雙載機車，機車後座是名身穿黃色上衣的乘客，該乘客竟直接「下腰」，上半身幾乎平躺在座墊上方，肩部以上則在車身外懸空，還不時移動頭部、肩膀，甚至把頭往路面伸長，疑似並未睡著。

影片中該輛機車最後跨越雙黃線，朝左側住家的停車場騎，而該名「下腰」的後座乘客仍持續保持一樣姿勢，原PO看傻眼曝光影片，笑說「回家路上看到特技」，其他網友留言「倒車雷達」、「命案趕快報警」、「用生命遮車牌」、「希望他的背部不要完全放鬆，蹬一下脊椎爽歪歪」，「睡著了嗎」、「跟孫子載阿嬤飛走的一樣」、「核心很強」、「哇塞，我還以為是道具」、「練武奇才」、「不知道的人還以為載運屍體呢」、「藥效正在走啦，沒事」。