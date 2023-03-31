澎湃新聞3月31日報導，大陸即將實施最新環保「國六B排放標準」，還有200萬輛庫存未消化，有汽車企業呼籲，給不符合標準的車型一定時間的過渡期。

根據規定，大陸「國六標準」的實施分為A、B兩個階段，第一階段從2020年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六A標準的汽車。第二階段從2023年7月1日起，不能銷售、註冊、上牌低於國六B標準的汽車。國六B要求顆粒物排放在國六A的基礎上再減少大約1／3。

國六B實施的同時也引入了實際行駛汙染物排放測試，即RDE（Real Drive Emission），RDE法規的實施要求目前所有的在售車和新開發的車都需要按照RDE重新實驗和重新申報公告。

中國汽車流通協會官方微信公眾號消息，中國汽車流通協會3月30日下午召開部分汽車主機廠參加的國六B切換情況座談會。協會表示，從本次會議上瞭解到，由於第一季市場疲軟、購買需求減弱，武漢降價事件導致消費者普遍持幣觀望等原因，目前國六B非RDE車型還有200萬輛左右的庫存未消化。

據流通協會介紹，一汽、東風、上汽、廣汽、北汽、長安、奇瑞、吉利、長城各集團及下屬企業，賓士、寶馬（中國）、奧迪、豐田（中國）、大眾（福斯）、法拉利等企業，通過線上和線下方式共同參加了會議。

與會企業建議，對於生產端的切換嚴格按政策文件執行，在2023年6月30日之前全面停止不符合排放標準車輛的生產；而對於進入流通端的於2023年6月30日前生產下線的車輛，由於其不對環保產生增量的影響，考慮到實際銷售情況，也為避免造成大量的浪費損失，建議給予6－12個月的銷售過渡期，以利於汽車市場的穩定、行業企業的經營過渡和環保政策的完美落實。

中信證券消息，2023年7月1日開始，國六B標準將全面實施。國六B和國六A相比在排放標準和測試標準上都更加嚴格，尤其是新增對汽車實際行駛排放進行檢測的RDE測試。國六A階段中RDE僅監測並報告結果，國六B（即2023年7月1日開始）為正式實施RDE測試。雖然主流車企在技術上早早就按照國六B階段進行了技術儲備，但由於實測場景較實驗室相對複雜，RDE測試對零組件廠商和主機廠均提出了更高的要求。

其實歷史上的排放法規升級基本都造成了銷量擾動。中信證券統計，在2019年6月，國五切換國六標準前夕，國五車型降價促銷，乘用車零售銷量為209萬台，同比增長40％，而7月、8月零售銷量同比下滑了17％和18％，受國標切換影響明顯；同時，2019年7月之前行業處於清庫存階段，批發銷量在當年3－6月的4個月時間也出現同比下滑，分別為7％、18％、17％、8％，下滑明顯。