期待已久的首波春雨鋒面並未對南部地區帶來顯著雨量改善旱象，農田水利署高雄管理處為因應日趨嚴峻水情與灌溉水源不足狀況，緊急鑿設抗旱井抽水改善灌區圳路管線末端用水不足情形。

高雄管理處處長呂文豪表示，轄內現設有地下水井176口、抗旱井7口，目前均已配合抗旱啟用抗旱井及延長地下水井抽水時間增加灌溉水量因應；本預期第一波春雨到來可稍解旱象，未料降雨不如預期。

農田水利署高雄管理處為因應日趨嚴峻水情與灌溉水源不足狀況，緊急鑿設抗旱井抽水改善灌區圳路管線末端用水不足情形。（農田水利署高雄管理處提供／林雅惠傳真）

高雄管理處為提升灌區供水能力，盤點各灌區圳路系統下游未端可能缺水灌溉區域，決定緊急鑿20口抗旱井及租用民井50口，於抗旱期間抽水補充圳路管線末端灌溉用水。

目前施工中抗旱井3口，剩餘17口將持續辦理緊急採購發包施工，緊急鑿設完成後之抗旱井預估每日可增供灌溉水量約為5萬6000立方公尺。

呂文豪呼籲農民朋友能共體時艱配合管理處抗旱輪灌措施，更期待春雨早日來臨降下甘霖，讓農民的辛勞沒有白費，一期作可順利收成！